Уволилась руководитель краевого агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Екатерина Макаренко ушла с должности по собственному желанию Поделиться Поделиться Твитнуть

С должности руководителя краевого агентства по развитию малого и среднего предпринимательства ушла Екатерина Макаренко. Как стало известно «Новому компаньону», она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Исполняющей обязанности руководителя агентства назначена Елена Вон, работавшая до этого заместителем Екатерины Макаренко.

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