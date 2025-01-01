Из-за снегопада известная певица не смогла вылететь из Перми в Москву Мия Бойка приняла участие в просветительском марафоне «Знание. Первые» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Известная певица Мия Бойка, принимавшая участие в просветительском марафоне «Знание. Первые» в Перми, не смогла вовремя вылететь в Москву из-за сильного снегопада. Об этом она сообщила в своём telegram-канале.

«Мой рейс из Перми в Москву отменили из-за снега. Снега по колено. Тут конкретная зима. Лекцию дать успела, но некоторые спикеры так и не долетели», — написала она вечером 28 апреля.

На следующий день певица рассказала подписчикам, что вылететь ни ночью, ни утром 29 апреля не удалось. Днём она сообщила, что судно, на котором она должна вернуться в столицу, летит в Пермь.

Мия Бойка выступила спикером на лекции, которая прошла 28 апреля в рамках просветительского марафона «Знание. Первые» на площадке Молодёжного центра «Кристалл» (пр. Комсомольский, 53).

Напомним, 28 апреля Пермь оказалась во власти мощного снегопада. Аэропорт закрылся в 12 часов и возобновил работу только утром 29-го. На федеральных автомагистралях в Прикамье ввели ограничения, транспортное движение в пределах города было парализовано на протяжении всего дня. За сутки в Перми выпало 88% месячной нормы осадков, высота снежного покрова достигла 33 см.

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