За сутки в Перми выпало 88% месячной нормы осадков Высота снежного покрова достигла 33 сантиметров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным пермских метеорологов, вчерашний снегопад в Пермском крае (и в Перми в частности) превзошёл все ожидания. За 24 часа в городе выпало 32 мм осадков, что составляет 88% от среднемесячной нормы. Этот показатель превышает даже уровень осадков, выпавших во время аналогичного снегопада, произошедшего 27—28 апреля 2010 года, сообщает телеграм-канал «Опасные погодные явления Пермского края». Снежный покров достиг отметки в 33 см.

Исходя из этих данных, прошедший снегопад стал самым интенсивным в Перми за последние 20 лет. Метеорологи допускают, что он может оказаться и самым сильным за всю историю наблюдений, но для окончательного подтверждения необходим более детальный анализ архивных данных.

Также отмечается, что наиболее сильно от снегопада пострадал город Лысьва, где зафиксировано 40 мм осадков, а высота снежного покрова составила 37 см.

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