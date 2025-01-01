Из-за рекордных снегопадов в пермском аэропорту были задержаны около 40 рейсов Аэропорт возобновил работу в 5:45 Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

После перерыва, вызванного обильным снегопадом, пермский аэропорт возобновил обычную деятельность. Информация об этом опубликована в Telegram-канале воздушной гавани.

«Аэродром открыт на приём и отправку воздушных судов с 05:45. Аэропорт Пермь работает в штатном режиме», — указано в сообщении. В нём отмечалось, что первым рейсом, запланированным к отправке после снятия ограничений, связанных с погодными условиями, стал рейс 5739 Пермь—Анталья.

Всего в период рекордных осадков и ухудшения видимости зафиксированы задержки на вылет и прилёт почти 40 рейсов.

Напомним, 28 апреля, в понедельник, Пермь оказалась во власти мощного снегопада, какого не было 15 лет. С 12 часов аэропорт Перми прекратил работу (воздушная гавань начала принимать самолёты только с сегодняшнего утра), на федеральных автомагистралях ввели ограничения, а транспортное движение в пределах города было парализовано на протяжении всего дня. До позднего вечера фиксировалась максимальную загруженность дорог в 10 баллов. Пробки в 8 баллов сохранялись и утром 29 апреля.





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