В Пермь приедут Захар Прилепин, Светлана Хоркина, Станислав Обищенко и Виктория Баженова Они выступят в молодёжном центре «Кристалл» 28 апреля Поделиться Твитнуть

Захар Прилепин

Константин Долгановский

Пермь посетит российский политический и общественный деятель, писатель, публицист Захар Прилепин. 28 апреля в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые» он выступит в молодёжном центре «Кристалл» (пр. Комсомольский, 53). Заявленная тема — «Преданность Отечеству. Великие произведения культуры, созданные на фронте». Начало в 11:00.

В этот же день в «Кристалле» выступит военный корреспондент, документалист Станислав Обищенко. Заявленная тема — «Герои двух фронтов: правда и подвиг». Начало в 12:15.

Затем в 15:45 на встречу приглашает Виктория Баженова, исследователь, автор проекта «Блокада. Всегда со мной».

А в 16:30 на тему «ЦСКА: защитники Родины и чемпионы» выступит Светлана Хоркина, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы, заслуженный мастер спорта России, а также первый заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА, полковник запаса.

Организаторы отмечают, что «Знание. Первые» — главная площадка страны для открытой дискуссии молодёжи с выдающимися людьми: звездами, лидерами бизнеса, учёными, спортсменами, популяризаторами науки и государственными деятелями.

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