Алина Наумова В пермском отеле Radisson появятся гриль-ресторан и лобби-бар Гостиница готовится к открытию Поделиться Твитнуть

Фото: сайт radissonhotels.ru

В пермском отеле сети Radisson, расположенном по адресу ул. Монастырская, 77, будут работать два гастрономических заведения.

На официальном сайте отеля сказано, что в гостинице расположится гриль-ресторан Stoke с видом на Каму. В его меню будут представлены продукты, приготовленные на гриле, а также мясные, рыбные блюда и овощи. Заведение будет работать на 3 этаже отеля.





На первом этаже гостиницы появится круглосуточный лобби-бар, где планируют подавать блюда международной кухни, кофе и коктейли.





Ранее стало известно , что помимо заведений в гостиничном комплексе будут размещены конференц-залы, тренажёрный зал, бассейн и SPA-центр.





Кроме того, сообщалось , что открытие пермского отеля сети ожидается в первом квартале 2025 года. При этом на официальном сайте Radisson уже есть возможность забронировать номер с 1 июня. В отеле расположено 158 номеров различных категорий: сейчас для брони доступны только standard room king (стандарт) от 7,2 тыс. руб. и junior suite, предназначенный для одного человека, до 25,5 тыс. руб. Цена указана за сутки.

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