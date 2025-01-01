Елена Синица
В Перми отель Radisson проходит заключительный этап проверки на соответствие стандартам
Стандарты включают определённые требования к инженерным системам, коммуникациям, оформлению интерьеров
Здание отеля Radisson на ул. Монастырской, 77, проходит заключительный этап проверки на соответствие стандартам известного оператора Radisson Hotel Group. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на краевое Агентство инвестиционного развития.
В частности, эти стандарты включают определённые требования к инженерным системам, коммуникациям, оформлению интерьеров и оснащению мебелью. Помимо этого, сейчас ведётся набор персонала, обучается команда.
В Агентстве инвестиционного развития сроки запуска гостиницы не называли, но СМИ ранее сообщали, что открытие запланировано на первый квартал 2025 года.
В отеле расположено 158 номеров различных категорий. Кроме этого, в гостиничном комплексе будут размещены конференц-залы, круглосуточный ресторан, тренажёрный зал, бассейн и SPA-центр.
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