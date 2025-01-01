Елена Синица В Перми отель Radisson проходит заключительный этап проверки на соответствие стандартам Стандарты включают определённые требования к инженерным системам, коммуникациям, оформлению интерьеров Поделиться Твитнуть

Здание отеля Radisson на ул. Монастырской, 77, проходит заключительный этап проверки на соответствие стандартам известного оператора Radisson Hotel Group. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на краевое Агентство инвестиционного развития.

В частности, эти стандарты включают определённые требования к инженерным системам, коммуникациям, оформлению интерьеров и оснащению мебелью. Помимо этого, сейчас ведётся набор персонала, обучается команда.

Константин Долгановский

В Агентстве инвестиционного развития сроки запуска гостиницы не называли, но СМИ ранее сообщали, что открытие запланировано на первый квартал 2025 года.

В отеле расположено 158 номеров различных категорий. Кроме этого, в гостиничном комплексе будут размещены конференц-залы, круглосуточный ресторан, тренажёрный зал, бассейн и SPA-центр.

Пятизвёздочная гостиница Radisson была возведена в рамках второй очереди МФК «Эспланада». На первом этапе был построен торгово-развлекательный центр iMall площадью 86 тыс. кв. м. В дальнейшем в квартале улиц Попова, Монастырской, Осинской и Петропавловской планируется возвести конгресс-центр, обустроить парковки и круглогодичные зоны отдыха, включая аквазону.





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