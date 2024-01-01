Зарина Ситдикова Отелю Radisson в Перми выдано разрешение на ввод в эксплуатацию В пятизвёздочной гостинице расположено 158 номеров Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию пятизвёздочного отеля Radisson в Перми. Об этом сообщается на официальной странице ведомства ВКонтакте.

Как отметили в минимущества, гостиница расположена на перекрёстке улиц Попова и Монастырской и является частью многофункционального комплекса «Эспланада», строительство которого ведётся в рамках приоритетного инвестиционного проекта при поддержке Агентства инвестиционного развития Пермского края.

По уточнённым данным, в отеле Radisson расположено 158 номеров различных категорий. Гостиничный комплекс также включает в себя конференц-залы, круглосуточный ресторан на 21-м этаже, тренажёрный зал, бассейн и SPA-центр с панорамными видами на город.

Как ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, власти региона заинтересованы в том, чтобы гости Прикамья могли останавливаться в комфортных условиях и легко получать нужную информацию о маршрутах и достопримечательностях. Поэтому в крае организована системная работа по продвижению туристских продуктов, повышению качества услуг и развитию инфраструктуры. В ближайшие три года в Прикамье появится ещё более 10 отелей и гостиниц на 1 тыс. номеров.

Пятизвёздочная гостиница Radisson была возведена в рамках второй очереди МФК «Эспланада». На первом этапе был построен торгово-развлекательный центр iMall площадью 86 тыс. кв. м. В дальнейшем в квартале улиц Попова, Монастырской, Осинской и Петропавловской планируется возвести конгресс-центр, обустроить парковки и круглогодичные зоны отдыха, включая аквазону.

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