Алёна Бронникова Власти изымут ещё 17 участков для строительства третьего моста в Перми В госсобственность перейдут объекты на правом берегу Камы Поделиться Твитнуть

Камская долина

Константин Долгановский

Правительство Пермского края распорядилось изъять земельные участки вместе с расположенными на них объектами недвижимого имущества для строительства третьего моста через Каму в правобережной части Перми. В госсобственность перейдут ещё 17 участков.

Так, в список вошли часть территории у ТРК «Спешиlove», дорога у торгового центра вдоль ул. Спешилова, часть территории через дорогу от ТРК: по ул. Спешилова, 119 и 125, четыре участка рядом с «Замком в долине», в том числе под АЗС. На территории, где расположены частные дома по ул. Борцов Революции, изымут участки рядом с остановкой «Ул. Ломоносова» под номерами 180, 183 и 263, участки вместе со стоящими на них домами по адресам: ул. Борцов Революции, 182, 188, 188а, 188/2 и 190, а также участок с объектом недвижимости на ул. 3-й Набережной, 19а.

Общая изымаемая площадь участков составляет 23 тыс. кв. м. Самый большой участок будет изъят рядом с территорией ТРК, площадью 4,5 тыс. кв. м, самый маленький — на ул. Борцов Революции, 180 — 34 кв. м.

К изъятию недвижимости для строительства моста власти приступили ещё в 2023 году. В перечень выкупаемых тогда вошли 17 участков площадью 29 тыс. кв. м на левом берегу Камы, по ул. Дзержинского, ул. Ленина, ул. Петропавловской, ул. Подгорной и на Решетниковском спуске.

Мостовой переход будет соединять улицы Окулова и Борцов Революции на левом и правом берегах Камы соответственно. В прошлом году подрядчик приступил к выполнению первого этапа работ — строительству транспортной развязки на пл. Гайдара. В начале 2024 года стоимость строительства выросла с 45 до 66,5 млн руб., а уже осенью — до 77,5 млрд руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что власти подпишут с юридической компанией «Бизнес-Стратегия» контракт на 5 млн руб. для организации мероприятий по изъятию в госсобственность недвижимости в районе строительства третьего моста через Каму. В ходе торгов начальная цена контракта была снижена почти в четыре раза.

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