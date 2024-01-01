Алёна Бронникова Стоимость строительства нового моста через Каму в Перми вырастет на 12 млрд рублей В текущих ценах проект оценивается в 77,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Стоимость строительства нового мостового перехода через Каму в Перми снова вырастет. Согласно опубликованному на сайте краевого правительства проекту Адресной инвестиционной программы (АИП) до 2030 года, стоимость моста в текущих ценах составит 77,5 млрд руб.

В документе сообщается, что на 1 января 2024 года в проект было вложено 675,3 млн руб. В текущем году планируется освоить ещё 614,4 млн руб., в 2025-м — 4,7 млрд руб., на последующие три года в бюджете предлагается заложить по 17,6 млрд руб.

Третий мост через Каму соединит улицы Окулова и Борцов Революции. Проектом также предусмотрено строительство тоннеля, транспортной двухуровневой развязки на пересечении улиц Докучаева и Якутской с Дорогой дружбы и модернизация пл. Гайдара.

Архитектурно-планировочные решения утвердили в 2022 году, тогда строительство объекта оценили в 45 млрд руб. Как сообщал «Новый компаньон», в начале 2024 года проект вырос в цене до 65,5 млрд руб. В случае утверждения представленного проекта АИП, стоимость моста снова увеличится — на 12 млрд руб.

В апреле АО «Уралмостострой» приступило к выполнению первого этапа работ. Подрядчик построит транспортную развязку на пл. Гайдара с устройством кольцевого пересечения со светофорным регулированием. Работы завершатся летом 2025 года.

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