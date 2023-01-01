Алёна Бронникова Власти Прикамья приступили к изъятию земель для строительства третьего моста через Каму В ближайшее время планируется изъять 17 участков Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Для строительства в Перми третьего моста через Каму краевые власти изымут 17 земельных участков и расположенные на них объекты недвижимости. Согласно распоряжению правительства Прикамья, опубликованному на сайте ведомства 3 октября, общая площадь изъятия составляет более 29 тыс. кв. м.

Министерство транспорта Прикамья в течение 10 дней должно уведомить правообладателей изымаемого участка. После подписания трёхстороннего соглашения с ними и Управлением автомобильных дорог и транспорта права на обладание землёй перейдут в краевую собственность.

Общая площадь указанных территорий составляет 166 тыс. кв. м. В их число вошли участки на Решетниковском спуске, предназначенные под грузовой причал городского грузового района и арендуемые «Порт Пермь» (27 кв. м) и под многоэтажную жилую застройку, хранение автотранспорта (10 тыс. кв. м) и размещение речных портов (102 кв. м) в собственности «Порт Сити», промышленные территории по ул. Дзержинского, 1, арендуемые заводом им. Дзержинского (10,5 тыс. кв. м). Участки по ул. Окулова, предназначенные под стоянки и гаражи (628 кв. м) и у офисного центра «Телур» (19 кв. м) в собственности ООО «Пластполимер», под автозаправкой «Нефтехимпром» (1,5 тыс. кв. м), под автомойкой Akva (749,2 кв. м), для размещения некапитальной бани в аренде у компании «Социальные проекты» (300 кв. м).

Под строительство третьего моста власти выкупят также участки под торговыми павильонами по ул. Ленина, 87 (50 кв. м), под автосервисом на Подгорной, 109аа (243 кв. м), автостоянкой на Петропавловской, 123аа (1,6 тыс. кв.м) и частный дом на Подгорной, 76. Часть улично-дорожной сети, арендуемой ООО «Мовиста регионы», в районе кольца «Пермь-2», сада 250-летия города Перми, ул. Петропавловской, Хохрякова и Окулова, будет изъята в том числе для реконструкции трамвайных путей (3,2 тыс. кв. м).

В проекте межевания территории для размещения объекта «Строительство мостового перехода через р. Кама с подходами» указан перечень земельных участков, в отношении которых предполагается изъятие для государственных нужд. В перечень вошли 77 таких участков. Кроме того, в перечне учтены расположенные на них объекты недвижимости, которые будут подлежать дальнейшему сносу.

Мостовой переход будет соединять улицы Окулова и Борцов Революции на левом и правом берегу Камы соответственно. Архитектурно-планировочные решения объекта были утверждены в 2022 году. В апреле «Новый компаньон» сообщал, что проект отправлен на экспертизу. Ввести мост в эксплуатацию власти намерены в 2027 году. Его сметная стоимость оценивается в 43,5 млрд руб. Общий объём работ оценивается в 65,5 млрд руб. в текущих ценах.

В начале октября стало известно, что власти региона планируют реализовать проект в формате государственно-частного партнёрства. Чтобы возместить затраты концессионера, проезд по новому мосту могут сделать платным. Работы начнутся в 2024 году.

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