Алёна Бронникова На строительство нового моста через Каму в 2024 году выделят 510 млн рублей Тогда же планируется приступить к работам Поделиться Твитнуть

Фото: презентация проекта третьего моста через Каму

В следующем году из бюджета Пермского края на реализацию проекта строительства мостового перехода через Каму с подходами выделят 510,6 млн руб. Согласно опубликованному на сайте регионального правительства документу с утверждённой Адресной инвестиционной программой, к строительно-монтажным работам планируется приступить в 2024 году.

В течение последующих трёх лет в бюджете также запланированы расходы в размере 3,3 млрд руб. Из них в 2025-м на реализацию проекта будет направлено 1,3 млрд, а в 2026 и 2027 годах — по 1 млрд руб. Стоимость проектно-изыскательских работ в текущем году составила 531,9 млн руб.

Общий объём работ оценивается в 65,5 млрд руб. в текущих ценах. Остаток на 1 января 2029 года составит 60,9 млрд руб.

В апреле этого года «Новый компаньон» сообщал, что проект строительства третьего моста через Каму в Перми проходит экспертизу. Завершить проектно-изыскательские работы, а затем приступить к строительству планировалось в третьем квартале 2023 года. Ввести объект в эксплуатацию власти намерены в 2027 году.

Сметная стоимость возведения мостового перехода оценивается в 43,5 млрд руб. Он будет соединять улицы Окулова и Борцов Революции на левом и правом берегу Камы соответственно. Архитектурно-планировочные решения моста были утверждены в 2022 году.

В начале октября стало, что власти региона намерены реализовать проект в формате государственно-частного партнёрства. Чтобы возместить затраты концессионера, проезд по новому мосту могут сделать платным.





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