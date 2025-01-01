Алёна Бронникова Контракт на возведение здания художественной галереи в Перми продлён до 30 июня Допсоглашение было подписано в начале апреля Поделиться Твитнуть

ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» (УКС) продлило контракт с генподрядчиком строительства нового здания для Пермской художественной галереи — ООО «ЛимакМаращСтрой». По информации ТК «Рифей», дополнительное соглашение было подписано 8 апреля. Срок исполнения контракта продлён до 30 июня 2025 года.

По данным реестра краевого минимущества, 14 марта УКС получил продление срока действия разрешения на строительство объекта, выданного в 2020 году.

Здание художественной галереи строится на территории кластера "Завод Шпагина" в Перми. Контракт с «ЛимакМаращСтрой» был заключён в 2021 году на 4,2 млрд руб., однако в сентябре 2023-го стоимость строительства выросла до 6,1 млрд руб. По данным издания, объект планируется открыть в текущем году.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», проект галереи «100% доступно» победил в грантовом конкурсе благотворительной программы «Музеи Русского Севера». В рамках его реализации в новом здании будет создана инклюзивная среда: на входе незрячие и слабовидящие гости смогут получить специальное устройство, синхронизированное с установленными по периметру всех площадок bluetooth-метками, которое будет предлагать варианты маршрута и рассказывать об экспозиции. Тексты будут написаны профессиональным тифлокомментатором и ориентированы на разновозрастную аудиторию.

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