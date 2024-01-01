Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В новом здании Пермской художественной галереи будет создана инклюзивная среда «100% доступно» Проект галереи победил в грантовом конкурсе «Музеи Русского Севера». Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

Объявлены победители XV грантового конкурса благотворительной программы «Музеи русского Севера» Благотворительного фонда «Доброта Севера» компании «Северсталь». Одним из победителей стал проект Пермской галереи «100% доступно», направленный на создание инклюзивной среды в новом здании Пермской художественной галереи в пространстве «Завода Шпагина». Об этом галерея сообщает в своих социальных сетях.

Автор и куратор проекта — старший научный сотрудник галереи Ольга Гусева. В рамках проекта будет разработан экскурсионно-навигационный маршрут по зданию для незрячих посетителей.

На входе незрячие и слабовидящие гости смогут получить специальное устройство, которое будет синхронизировано с bluetooth-метками, установленными по периметру всех экспозиций. С их помощью устройство будет понимать, где находится гость, и предлагать ему варианты маршрута, рассказывать о том, что находится в зоне действия той или иной метки. Тексты будут написаны профессиональным тифлокомментатором и ориентированы на разновозрастную аудиторию.

Юлия Тавризян, директор Пермской галереи:

— Наша задача сделать так, чтобы любой посетитель Пермской галереи смог без экскурсовода получить всю информацию и впечатления. Для незрячих и слабовидящих людей мы создаём тексты шрифтом Брайля и тактильные экспонаты. Маршрут, разработанный в рамках проекта «100% доступно», будет создан и протестирован в тесной связи с представителями целевой аудитории.

Пермская галерея также приступила к созданию новых тактильных копий произведений живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства и драгоценных металлов. Несколько тактильных экспонатов уже использовались при работе с незрячими и слабовидящими людьми в экспозиции галереи в здании Спасо-Преображенского собора.

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