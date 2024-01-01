Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В новом здании Пермской художественной галереи будет создана инклюзивная среда «100% доступно»
Проект галереи победил в грантовом конкурсе «Музеи Русского Севера».
Объявлены победители XV грантового конкурса благотворительной программы «Музеи русского Севера» Благотворительного фонда «Доброта Севера» компании «Северсталь». Одним из победителей стал проект Пермской галереи «100% доступно», направленный на создание инклюзивной среды в новом здании Пермской художественной галереи в пространстве «Завода Шпагина». Об этом галерея сообщает в своих социальных сетях.
Автор и куратор проекта — старший научный сотрудник галереи Ольга Гусева. В рамках проекта будет разработан экскурсионно-навигационный маршрут по зданию для незрячих посетителей.
Юлия Тавризян, директор Пермской галереи:
— Наша задача сделать так, чтобы любой посетитель Пермской галереи смог без экскурсовода получить всю информацию и впечатления. Для незрячих и слабовидящих людей мы создаём тексты шрифтом Брайля и тактильные экспонаты. Маршрут, разработанный в рамках проекта «100% доступно», будет создан и протестирован в тесной связи с представителями целевой аудитории.
Пермская галерея также приступила к созданию новых тактильных копий произведений живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства и драгоценных металлов. Несколько тактильных экспонатов уже использовались при работе с незрячими и слабовидящими людьми в экспозиции галереи в здании Спасо-Преображенского собора.
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