Краевой УКС получил разрешение на строительство Пермской художественной галереи Поделиться Поделиться Твитнуть

В перечне объектов, имеющих разрешение на строительство по состоянию на 31 августа 2020 года, появилась информация о выданном краевому управлению капитального строительства разрешении на строительство здания Пермской художественной галереи на территории завода им. Шпагина, на ул. Советская, 1 корпус 5. Новое разрешение взамен предыдущего (от 15 июля 2020 года) выдано в связи с исправлением технической ошибки в наименовании объекта. Здание общей площадью 21,6 тыс. кв. м планируется построить к 2023 году.

Напомним, краевое Министерство строительства планирует объявить третий по счету конкурс на выбор подрядчика для строительства здания Пермской художественной галереи. Первый конкурс был признан несостоявшимся, на второй поступила заявка от ООО «РСК-Ренессанс», но договор на выполнение работ не был заключен. Начальная максимальная цена контракта составляла 4,1 млрд руб.

Художественная галерея будет построена по проекту архитектурного бюро Сергея Чобана SPEECH, который получил положительное заключение КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» в октябре 2019 года.

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