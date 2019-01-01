Елена Лодыгина журналист Новое здание художественной галереи в Перми построят к 2023 году Содействие окажут федеральные власти Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект размещения художественной галереи на площадке завода им. Шпагина

Пермская художественная галерея будет построена к 300-летию Перми — к 2023 году. Об этом заявил вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко во время визита в Пермь 28 августа.

В рамках рабочей поездки он совместно с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным посетил Пермскую художественную галерею (она сейчас размещается в здании Спасо-Преображенского собора) и место будущего её размещения — территорию завода Шпагина.

«В качестве хранилища уникальных экспонатов, которые представляют мировую ценность, сейчас используется кафедральный собор. Необходимо в ближайшее время решить вопрос с новым зданием галереи. Попытаюсь добиться, чтобы оно было построено к 2023 году (год 300-летия Перми — ред.). Прежде всего, для того, чтобы люди могли увидеть шедевры, которые хранятся в фондах, и, конечно, чтобы можно было использовать храм по назначению», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Напомним, конкурс на строительство нового здания галереи объявлялся дважды. Первый — в конце декабря прошлого года, но был признан несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки. Второй конкурс состоялся (поступила заявка от ООО «РСК-Ренессанс»), но краевые власти отказались от заключения контракта.

Стоимость объекта была оценена в 4,1 млрд руб. Заказчиком выступило Управление капитального строительства Пермского края. Новый конкурс на строительство нового здания Пермской художественной галереи планируется объявить в ближайшее время

«Будем рассчитывать на федеральную поддержку при реализации проекта. Построить новое здание — еще не самая трудная задача. Подготовить к переезду всю коллекцию, которая насчитывает 54 тыс. экспонатов, — тоже трудоемкий процесс. Но если будет поставлена задача успеть всё до 2023 года, то будем её выполнять», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Отметим, художественная галерея будет построена на территории завода Шпагина по проекту архитектурного бюро Сергея Чобана SPEECH, который получил положительное заключение КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» в октябре 2019 года. Площадь пятиэтажного здания составит 21,6 тыс. кв. м.

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