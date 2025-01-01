Глава СКР поставил на контроль проверку информации о нападении бойцовских собак в Перми Агрессивные животные нанесли человеку серьёзные травмы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Процессуальная проверка информации о нападении в Перми двух бойцовских собак на местного жителя, которую организовало Следственное управление СКР по Пермскому краю, поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщает telegram-канал информационного центра СК России, о результатах проверки председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину.

Напомним, 15 апреля агрессивные животные без намордников набросились на мужчину у проходной АО «ОДК-Пермские моторы». Собаки бойцовской породы повалили его на землю и причинили многочисленные телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован и проходит лечение в стационаре.

Кроме того, сотрудник ведомственной охраны, находясь на посту КПП «Центральные» на территории предприятия, внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Позднее он скончался в машине скорой помощи.

В обстоятельствах инцидента и причине гибели работника будет разбираться госинспекция труда в Пермском крае.

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