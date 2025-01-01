Умер свидетель нападения бойцовских собак на прохожего в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Трудовой инспекции Пермского края подтвердили факт смерти работника АО «РТ-Охрана».

Согласно уведомлению, предоставленному работодателем, 15 апреля в 13:47 охранник ведомственной охраны, находясь на посту КПП «Центральные» на территории АО «ОДК-Пермские моторы» по адресу: Пермь, Комсомольский проспект, 93, корпус 60, и исполняя свои обязанности по контролю пропускного режима, внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Позднее он скончался в машине скорой помощи.

Напомним, в это же время возле проходной предприятия произошёл инцидент, связанный с нападением двух собак бойцовской породы на прохожего. Пострадавший получил серьёзные повреждения.

В данный момент создается комиссия для расследования гибели охранника, с целью выяснения всех обстоятельств и причин, приведших к его смерти. Предстоит детальный анализ документации, касающейся трудовой деятельности погибшего, включая режим работы и отдыха. Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.

В случае выявления каких-либо нарушений трудового законодательства будут предприняты соответствующие административные меры, заявил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по вопросам охраны труда) Павел Бахтагареев.

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