В Перми две собаки бойцовской породы напали на прохожего У пострадавшего серьёзная травма руки, полиция проводит проверку Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Перми около «ОДК-Авиадвигатель» две собаки бойцовской породы напали на прохожего и серьёзно его покусали. Очевидцы сообщают, что псы, предположительно, разорвали ему руку до костей. После инцидента одна из собак сбежала, а другую удалось поймать.

Подробности инцидента появились в телеграм-каналах. Происшествие случилось 15 апреля. Сообщается, что хозяин собак во время инцидента был на собеседовании и решил оставить животных на привязи, однако они сорвались и стали кидаться на людей. Один из прохожих не смог убежать, после чего псы повалили его на землю и вцепились в руку.

Очевидцы сообщают, что отогнать четвероногих якобы получилось только огнетушителем.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в Свердловский отдел полиции от очевидца поступило сообщение о том, что прохожего покусали собаки и на место выезжали сотрудники Росгвардии.

«Личность владельца собак установлена. Пострадавший мужчина 1989 г.р. госпитализирован с травмой руки. Проводится проверка», — отметили в ведомстве.

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