Следком начал проверку информации о нападении бойцовских собак на человека в Перми Пострадавший проходит лечение в стационаре Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Руководитель Следственного управления СКР по Пермскому краю Денис Головкин поручил организовать процессуальную проверку распространившейся в интернете информации о нападении собак на человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как ранее писал «Новый компаньон», происшествие случилось 15 апреля у проходной АО «ОДК-Пермские моторы». Две собаки бойцовской породы набросились на прохожего и повалили его на землю. Пострадавший получил серьёзные повреждения рук, после чего мужчину отвезли в больницу. Сейчас он проходит лечение в условиях стационара, находится в удовлетворительном состоянии.

В ходе процессуальной проверки следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, сотрудник ведомственной охраны, находясь на посту КПП «Центральные» на территории предприятия, внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Позднее он скончался в машине скорой помощи.

В обстоятельствах инцидента и причине гибели работника будет разбираться госинспекция труда в Пермском крае.

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