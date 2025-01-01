В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии покусанного собаками пермяка Животные набросились на мужчину и причинили ему серьёзные травмы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края, пермяк, пострадавший во время нападения собак рядом с «ОДК-Пермские моторы», сейчас находится с больнице и лечится.

«Вчера в 11:50 поступил вызов скорой медицинской помощи к мужчине, который, после осмотра медработниками, был госпитализирован в больницу. На сегодняшний день он продолжает лечение в условиях стационара, находится в удовлетворительном состоянии», — пояснили в ведомстве.

Как ранее писал «Новый компаньон», происшествие случилось 15 апреля у проходной АО «ОДК-Пермские моторы». Две собаки бойцовской породы набросились на прохожего и повалили его на землю. Пострадавший получил серьёзные повреждения рук, после чего мужчину отвезли в больницу.

Кроме того, сотрудник ведомственной охраны, находясь на посту КПП «Центральные» на территории предприятия, внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Позднее он скончался в машине скорой помощи.

В обстоятельствах инцидента и причине гибели работника будет разбираться госинспекция труда в Пермском крае.

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