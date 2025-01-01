Электрокатамаран «ЭкоходЪ» откроет навигацию в Перми 28 апреля Расписание рейсов формируется Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по туризму Пермского края

Электрокатамаран «Экоходъ 2» откроет новый туристический сезон 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по туризму Пермского края.

«Помимо подготовительных работ к эксплуатации, команда занимается формированием расписания рейсов и наполнением тематических программ для туристов. Старт навигации запланирован на 28 апреля», — рассказали в ведомстве.

По итогам прошлого сезона в рамках туристических прогулочных рейсов судно перевезло около 6,6 тыс. пассажиров. Как отметили в ведомстве, оно стало одним из самых востребованных туристических аттракций в регионе, в частности, принимало гостей Международного Дягилевского фестиваля, II Всероссийского круизного форума и других мероприятий.

В марте краевой минтранс объявил о начале подготовки к открытию речного сообщения по направлению Пермь—Закамск—Краснокамск, перевозки по которому будет осуществлять «Экоходъ 2». Судно принадлежит компании «Водоходъ», на официальном сайте предлагается четыре экскурсионных, прогулочных и музыкальных маршрута. Цены начинаются от 900 руб. за человека. Информация о транспортных рейсах пока не указана. Также компания запустит прогулочные, экскурсионные и музыкальные маршруты на судне «Ягошиха», цены на которые составят от 400 руб.

Ранее стало известно, что пассажирские перевозки по водным маршрутам пригородного сообщения в Пермском крае начнутся с 1 мая. Речь идёт о четырёх направлениях: Березники—Быстрая, Пермь—Заречная, Старые Ляды—Куликово и Сылва—Троица—Сылва.

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