С 1 мая в Пермском крае начнутся пассажирские перевозки по водным маршрутам пригородного сообщения Речь идёт о четырёх маршрутах Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

С 1 мая в Пермском крае начнутся пассажирские перевозки по водным маршрутам пригородного сообщения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Речь идёт о четырёх маршрутах: Березники—Быстрая, Пермь—Заречная, Старые Ляды—Куликово, Сылва—Троица—Сылва.

Со всеми подробностями, в том числе с графиком движения, расписанием и оплатой можно ознакомиться на сайте регионального министерства транспорта в разделе «Водный транспорт» — «Информация для пассажиров».

Как отмечал губернатор региона Дмитрий Махонин, Пермский край зарекомендовал себя как регион с высоким уровнем качества общественного транспорта.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что круизные компании Пермского края рассказали о планах на предстоящую навигацию. Разработаны тематические маршруты и экскурсионные программы.

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