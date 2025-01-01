С 1 мая в Пермском крае начнутся пассажирские перевозки по водным маршрутам пригородного сообщения
Речь идёт о четырёх маршрутах
С 1 мая в Пермском крае начнутся пассажирские перевозки по водным маршрутам пригородного сообщения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
Речь идёт о четырёх маршрутах: Березники—Быстрая, Пермь—Заречная, Старые Ляды—Куликово, Сылва—Троица—Сылва.
Со всеми подробностями, в том числе с графиком движения, расписанием и оплатой можно ознакомиться на сайте регионального министерства транспорта в разделе «Водный транспорт» — «Информация для пассажиров».
Как отмечал губернатор региона Дмитрий Махонин, Пермский край зарекомендовал себя как регион с высоким уровнем качества общественного транспорта.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что круизные компании Пермского края рассказали о планах на предстоящую навигацию. Разработаны тематические маршруты и экскурсионные программы.
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