Круизные компании Пермского края рассказали о планах на предстоящую навигацию Разработаны тематические маршруты и экскурсионные программы Поделиться Твитнуть

Речные круизные операторы «Кама Трэвел», «ВолгаWolga» и «ВодоходЪ» представили свои планы на навигацию 2025 года на официальных ресурсах.

Так, «Кама-Трэвел» планирует начать летний сезон круизами в Чайковский, Березники и Нижний Новгород. В этом году компания предлагает гастрономические туры в Чебоксары, где путешественники познакомятся с кулинарными традициями Татарстана, Чувашии и Удмуртии. Также разработаны тематические маршруты, включая арт-путешествия с мастер-классами и «кинокруизы».

В сезоне-2025 теплоходная компания «ВолгаWolga» подготовила эксклюзивные экскурсионные программы, такие как «Коми-Пермяцкий этно-тур», «Коми-Пермяцкий экспресс» и «Легенды Пармы», включающие демонстрации этно-коллекций одежды, дегустацию национальной кухни и встречи с известными Бурановскими бабушками прямо на борту теплоходов. В течение навигации 2025 года путешественники смогут посетить семь портов Пермского края, включая Осу, Усть-Качку и Хохловку.

Компания «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» в Перми объявила о запуске прогулочных рейсов на новом теплоходе «Ягошиха» в предстоящем сезоне. Это модернизированное судно типа «Москва-171», рассчитанное на 150 пассажиров. Теплоход будет курсировать по двум маршрутам: «Вверх по течению» к Камской ГЭС, а также маршрут «Вниз по течению» в направлении Закамска.

Кроме этого, по информации министерства транспорта Пермского края, в 2025 году начнёт действовать новый речной маршрут, соединяющий Пермь и Сарапул.

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