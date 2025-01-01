Началась подготовка к запуску речного маршрута Пермь — Краснокамск Запуск движения может быть осуществлен поэтапно Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В преддверии нового навигационного сезона, Министерство транспорта Пермского края начало подготовку к открытию речного сообщения по направлению Пермь — Закамск — Краснокамск. В ведомстве изданию «Текст» сообщили, что что в настоящее время ведётся работа над подготовкой документации для аукциона, целью которого является выбор компании-перевозчика, которая будет обслуживать данный маршрут. После завершения конкурсных процедур и определения победителя будет установлена цена билета для пассажиров.

Кроме того, минтранс представил фотоснимки электросудна «Экоходъ 2», которое планируется использовать на пермских водных линиях.

В минувшем году на линии, соединяющей Пермь с Закамском, уже курсировало судно «Экоходъ» с электрическим двигателем. Согласно предварительным планам министерства, в текущем году запуск движения может быть осуществлен поэтапно: с мая — до Закамска, а с июня — до Краснокамска.

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