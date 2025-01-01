Похороны погибшего в Прикамье 23-летнего горняка пройдут 4 апреля ЧП произошло 31 марта в шахте рудника БКПРУ-4 Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае 4 апреля пройдёт церемония прощания с 23-летним горняком, трагически погибшим на руднике в Березниках. Об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на публикацию в социальных сетях супруги погибшего.

«31 марта 2025 года трагически ушёл из жизни наш любимый сын, брат, отец, муж, дядя, внук Фитерер Данил Васильевич. Прощание состоится 4 апреля 2025 года в 13:00 по адресу: ул. Фрунзе 16, похоронный дом «Санта». Отпевание состоится в 14:30 на кладбище. Помним, любим, скорбим…» — написала девушка.

Напомним, ЧП произошло 31 марта в шахте рудника БКПРУ-4, где молодой человек вместе с коллегой занимался ремонтными работами. В результате обрыва скипа в шахтном стволе оба работника получили травмы, несовместимые с жизнью. Следственное управление Следственного комитета Пермского края по факту гибели людей на промышленном предприятии возбудило уголовное дело.

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