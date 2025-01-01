По факту гибели рабочих в шахте Пермского края возбуждено уголовное дело Сотрудники ООО «Уралкалий-Ремонт» сорвались с высоты 150 метров Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

По распоряжению Дениса Головкина, главы регионального следственного управления, следователи березниковского отдела СУ СК России по Пермскому краю начали расследование уголовного дела в связи с гибелью шахтеров. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил промышленной безопасности на опасных объектах, повлекшее смерть двух человек по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Согласно предварительным данным следствия, вечером 31 марта 2025 года, во время работ по укреплению шахтного ствола на одном из предприятий Березников, произошло обрушение конструкции из-за неисправности скипа (шахтного подъёмника). Двое рабочих сорвались с высоты, превышающей 150 м, и погибли на месте от полученных травм.

Следователи СК России провели тщательный осмотр места происшествия, изъяв необходимые для расследования предметы и материалы. Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы и другие необходимые следственные действия. Ход расследования уголовного дела находится под контролем руководства ведомства.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 31 марта в 18:18 во время ремонтных работ в руднике БКПРУ-4 погибли два сотрудника ООО «Уралкалий-Ремонт». Западно-Уральским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по расследованию несчастного случая. В ПАО «Уралкалий» выразили глубокие соболезнования семьям погибших. Позже соболезнования выразили также губернатор Дмитрий Махонин и глава Березников Алексей Казаченко.

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