По факту гибели рабочих в шахте Пермского края возбуждено уголовное дело
Сотрудники ООО «Уралкалий-Ремонт» сорвались с высоты 150 метров
По распоряжению Дениса Головкина, главы регионального следственного управления, следователи березниковского отдела СУ СК России по Пермскому краю начали расследование уголовного дела в связи с гибелью шахтеров. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил промышленной безопасности на опасных объектах, повлекшее смерть двух человек по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.
Согласно предварительным данным следствия, вечером 31 марта 2025 года, во время работ по укреплению шахтного ствола на одном из предприятий Березников, произошло обрушение конструкции из-за неисправности скипа (шахтного подъёмника). Двое рабочих сорвались с высоты, превышающей 150 м, и погибли на месте от полученных травм.
Следователи СК России провели тщательный осмотр места происшествия, изъяв необходимые для расследования предметы и материалы. Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы и другие необходимые следственные действия. Ход расследования уголовного дела находится под контролем руководства ведомства.
Ранее «Новый компаньон» писал, что 31 марта в 18:18 во время ремонтных работ в руднике БКПРУ-4 погибли два сотрудника ООО «Уралкалий-Ремонт». Западно-Уральским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по расследованию несчастного случая. В ПАО «Уралкалий» выразили глубокие соболезнования семьям погибших. Позже соболезнования выразили также губернатор Дмитрий Махонин и глава Березников Алексей Казаченко.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.