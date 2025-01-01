В калийной шахте «Уракалия» в Березниках погибли двое крепильщиков Создана комиссия для расследования несчастного случая Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае 31 марта во время ремонтных работ в руднике БКПРУ-4 в Березниках погибли два сотрудника «Уралкалия». Информацию подтвердили в пресс-службе предприятия.

По информации ПАО «Уралкалий», несчастный случай произошёл в 18 часов 18 минут. Два сотрудника компании «Уралкалий-Ремонт», 2001 и 1963 г.р. были смертельно травмированы во время проведения ремонтных работ в шахте. Мужчины работали в компании в должности крепильщиков.

«Создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Производственные объекты компании работают в обычном режиме. "Уралкалий" выражает соболезнования семьям погибших сотрудников», — сообщили в ПАО «Уралкалий».

В данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём telegram-канале также выразил соболезнования семьям погибших.

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