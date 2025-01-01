Глава СКР ждёт доклад о распылении перцового газа в школе Прикамья Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину будет представлен отчёт об инциденте в образовательном учреждении Пермского края, где пострадали несовершеннолетние.

Напомним, 31 марта в Березниках ученик распылил газовый баллончик с перцем в здании школы. В результате этого у нескольких школьников проявились симптомы, такие как головная боль, тошнота и раздражение в горле, что вынудило их обратиться за медицинской помощью. Часть пострадавших была осмотрена врачами и отправлена домой. По предварительной информации, серьёзного ущерба здоровью детей нанесено не было. Следственные органы Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводят проверку данного инцидента на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее «Новый компаньон» писал об этом происшествии. ЧП случилось около 12 часов 31 марта в школе №17. Газ распылил ученик этой же школы. Оперативно из здания были эвакуированы 420 учащихся, 15 детям была оказана медицинская помощь. Некоторых пострадавших увезли в больницу для дополнительного обследования. Виновника происшествия опросили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

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