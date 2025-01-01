Следователи проводят проверку по факту распыления перцового газа в прикамской школе
По итогам будет принято процессуальное решение
В Березниках сотрудники Следственного комитета России выяснят все детали происшествия в городской школе №17, где пострадали несовершеннолетние. Следователями инициирована проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
По предварительной информации, днём 31 марта 2025 года один из учеников, находясь в здании школ, применил газовый баллончик. По данным СУ СКР по региону, никто из учеников не получил серьёзного вреда здоровью.
В данный момент следователи проводят осмотр места инцидента, собирают показания свидетелей и планируют другие следственные действия для выяснения обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в результате распыления газа в школе пострадали 15 детей, а занятия были отменены.
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