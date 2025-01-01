Число пострадавших от перцового газа детей в Прикамье увеличилось до 15-ти Газовый баллончик распылил ученик школы №17 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместитель главы администрации Березников Михаил Шинкарёв прокомментировал ЧП в городской школе №17. Там сегодня распылили перцовый газ и сорвали занятия.

Как передаёт газета «Березниковский рабочий», по словам Шинкарёва, газовый баллончик во время перемены около 12 часов 31 марта распылил ученик этой же школы. Оперативно из здания были эвакуированы 420 учащихся, 15 детям была оказана медицинская помощь. Некоторых пострадавших увезли в больницу для дополнительного обследования. В настоящее время с виновником происшествия работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они выясняют причины и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что от распыления перцового баллончика в березниковской школе пострадали 13 детей.

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