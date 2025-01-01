От распылённого в школе перцового газа в Пермском крае пострадали 13 детей Сотрудники полиции проводят расследование Поделиться Твитнуть

В школе №17 города Березники в Пермском крае произошёл инцидент с использованием перцового газа, в результате которого пострадали 13 несовершеннолетних. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в помещении учебного заведения был распылён газ из перцового баллончика, полутора десяткам учеников потребовалась медицинская помощь. Детей госпитализировали.

Также сообщается, что более 400 учащихся были отправлены домой, а учебный процесс временно приостановлен. В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование с целью установления личности человека, ответственного за распыление газа.

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