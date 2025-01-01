Приговор экс-сотрудникам пермского ребцентра «Титан» вынесут 5 июня Гособвинение запросило для них большие сроки Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Приговор по резонансному уголовному делу в отношении бывших сотрудников реабилитационного центра «Титан» судья Андрей Кузнецов вынесет 5 июня. Об этом «Новому компаньону» сообщила супруга одного из обвиняемых Дарья Боликсева.

«Судья ушёл думать над вынесением приговора, который огласят 5 июня. Разрешили свидание всем, но пока в комнатах свидания ремонт. Есть звонки один раз в две недели, письма и передачи. Мальчики сидят в своих камерах четвёртый год и ждут приговор», — пояснила она.

Как рассказал «Новому компаньону» психолог-аддиктолог (специалист, работающий с различными зависимостями — Ред.) Владимир Кирьянов, который ранее сотрудничал с «Титаном», это был единственный на тот момент реабилитационный центр, который соблюдал законодательство.

«Когда думаешь про организации, которые занимаются реабилитацией, то это единственная на тот момент организация, которая более или менее всё соблюдала. Это и прозрачность, и контакты с властью, и отношение к реабилитации. Это очень горько. Жалко семьи этих людей. Если там и было какое-то давление на клиентов, то это никак не сопоставить с тем, что происходит в других конторах. Что касается «Титана», то я убеждён, что это несоразмерная плата», — отметил Кирьянов.

Напомним, в марте прошлого года это уголовное дело, возбужденное против 10 сотрудников - руководителей и работников - реабилитационного центра, начали рассматривать в краевом суде. Им вменяют в вину похищение пациентов, страдающих от акло- и наркозависимости, в составе организованной группы и их незаконное удержание. В конце января 2025 года началась прения по делу.. Последнее заседание перед оглашением приговора состоялось 5 марта. Экс-сотрудников задержали в 2022 году в рамках расследования уголовного дела. Сторона гособвинения запрашивает директору и руководителю «Титана» по 12 лет лишения свободы, а остальным — от пяти до девяти лет.

Известно, что в декабре прошлого года один из обвиняемых, Андрей Радостев, заключил контракт с Минобороны РФ и уехал на СВО. Местные СМИ также сообщали, что директор центра Денис Клобуков выразил аналогичное намерение. По нашим данным, он пока не отправился в зону боевых действий.

Сейчас под стражей находятся семеро фигурантов, а ещё двое — под подпиской о невыезде.

Реабилитационный центр «Титан» работал в 2009 году. Его создали на базе центра доктора Юрия Вагина для помощи людям с психологической, наркотической и игровой зависимостью. В конце января 2022 года в центр нагрянули правоохранители и задержали восьмерых организаторов. Позже количество фигурантов уголовного дела выросло до 10. Среди задержанных — директор центра Денис Клобуков, а также специалисты по авитальной активности и аддиктивному поведению Вячеслав Болкисев, Сергей Швалёв, Сергей Шебеко и другие.

В ноябре 2023 года бывшие подопечные «Титана» записали видеоролик в поддержку арестованных сотрудников учреждения. В видеозаписи пятеро реабилитантов и две матери наркопотребителей рассказали об условиях содержания в центре и о том, как изменилась их жизнь благодаря лечению от зависимостей.

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