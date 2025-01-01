Руководство пермской «Телты» в суде не признаёт вину Гендиректор предприятия Алексей Высоков пытался сбежать из-под ареста Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Владелец пермского телефонного завода «Телта» Игорь Морозов, гендиректор Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина не признают вину в хищении 33,8 млн руб. при изготовлении 7 тыс. военно-полевых телефонных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС.

О своей невиновности руководители пермского завода заявили 28 марта в Мещанском суде Москвы, где в это день началось рассмотрение дела по существу.

При этом ещё один фигурант дела — бывший ведущий специалист Минобороны России Алексей Пальмов — частично признал вину.

По версии следствия, топ-менеджеры и владелец завода вместе с сотрудником военного представительства Минобороны Алексеем Пальмовым похитили 33,8 млн руб. при выполнении контрактов с оборонным ведомством: продукция была закуплена в Китае и выдана за собственную. Подсудимым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Помимо этого, гендиректор завода «Телта» и главный бухгалтер проходят по делу о взятке экс-начальнику Главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. В рамках этого расследования оба признали вину, написали явку с повинной и сотрудничают со следствием.

В российских информационных агентствах утром 29 марта появилась информация, что экс-гендиректор «Телты» Алексей Высоков сбежал из-под домашнего ареста, подписав с Минобороны РФ контракт об участии в СВО без уведомления следствия. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, его задержали и этапировали в Москву.

Напомним, в феврале нынешнего года Алексею Высокову и Елене Гришиной была смягчена мера пресечения — они были отправлены под домашний арест. Вчера после попытки побега Высоков снова был помещён в СИЗО.

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