СКР завершил следственные действия в отношении генерал-лейтенанта Вадима Шамарина Он обвиняется в получении взяток при заключении контрактов с пермской «Телтой» Поделиться Твитнуть

фото: минобороны РФ

Главное военное следственное управление Следственного комитета России завершило следственные действия по уголовному делу в отношении генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который занимает должность начальника Главного управления связи и является заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Шамарину предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч.6 ст.290 УК РФ).

В ходе расследования стало известно, что с 2019 по 2023 годы Минобороны России заключило госконтракты с ОАО Пермский телефонный завод «Телта» на поставку средств связи на сумму свыше 1,4 млрд руб.

За указанный период Шамарин получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» взятки общей суммой 36 млн руб. за увеличение объёмов и стоимости поставок для нужд Министерства обороны в рамках государственного оборонного заказа.

Судом на имущество Шамарина — автомобиль, квартиру и денежные средства — наложен арест на сумму эквивалентную полученной взятке.

По просьбе следователя, суд избрал Шамарину меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним также, что топ-менеджеров завода «Телта» обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, завод, выполняя контракт по поставке телефонных аппаратов для Минобороны, закупил их в Китае и выдал за свою продукцию, присвоив таким образом 33 млн руб. Судят четверых: учредителя ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова, заместителя гендиректора по производственным вопросам Алексея Высокова, главного бухгалтера Елену Гришину и ведущего специалиста 746-го военного представительства Минобороны Алексея Пальмова.

Первые трое содержатся в следственном изоляторе, последний находится под подпиской о невыезде. Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве, совершённом организованной группой с использованием служебного положения.

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