В Пермском крае закрылись ещё две ледовые переправы Всего в регионе осталось три действующих переправы Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

На территории Пермского края 28 марта закрылись ещё две ледовые переправы. По информации пресс-службы краевого МЧС, функционирование прекратили переправы через Каму «п. Касимовка — п. Верхняя Старица» в Гайнском муниципальном округе и в п. Нижний Склад Соликамского муниципального округа.

По информации ведомства, на данный момент в регионе остались всего три действующие ледовые переправы. Жителям напоминают, что с наступлением тепла лёд стремительно теряет свою прочность, для проезда необходимо использовать только официальные переправы.

Напомним, с 26 марта прекратила работу ледовая переправа в Верхнечусовских Городках, а с 27-го — через Чусовую от с. Сёла до урочища «Ванево». На переправе в створе автодороги Верхняя Старица—Касимовка из-за тёплой погоды ещё 18 марта была снижена грузоподъёмность до 10 тонн.

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