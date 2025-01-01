На двух ледовых переправах в Прикамье ввели ограничения по весу из-за потепления Днём 18 марта воздух может прогреться до +3° Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Прикамье на двух ледовых переправах с 18 марта из-за тёплой погоды вводятся ограничения по весу. Как сообщает краевое МЧС, грузоподъёмность снижена до 10 тонн на переправах, организованных в районе п. Кебраты, в створе автодороги Лугдын—Кебраты, в районе п. Касимовка, в створе автодороги Верхняя Старица—Касимовка.

На прошлой неделе также была прекращена деятельность двух переправ. В пятницу закрылся путь через Сылву, соединяющий п. Ильича и с. Троица, а в воскресенье прекратила функционирование переправа на Каме, соединяющая Оханск и п. Юго-Камский.

Как сообщалось ранее, в течение недели в Прикамье по ночам прогнозируются низкие температуры, а в дневное время — оттепели. Пермский ЦГМС предупреждает, что 18 марта ожидается неблагоприятное метеорологическое явление — гололедица на дорогах. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Днём воздух прогреется до -2…+3°, в Перми — до +1°. Под влиянием усиливающегося гребня над регионом будет наблюдаться переменная облачность, на севере — небольшой снег, в Перми без существенных осадков. Ветер — северной четверти 4-9 м/с.

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