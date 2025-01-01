В Пермском крае закрылась ледовая переправа на Сылве В регионе продолжают действовать 10 переправ Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края 14 марта прекратила работу ледовая переправа на Сылве. Она соединяла п. Ильича и с. Троица. О закрытии сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

На территории региона продолжают работать ещё 10 ледовых переправ. Пермякам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при выезде на лёд и пользоваться только официальными автомобильными путями, обустроенными на застывших водоёмах.

Накануне сообщалось, что, несмотря на значительное потепление, в Прикамье продолжают действовать 11 ледовых переправ. Их закрытие проводится в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования в зависимости от погодных условий.

Напомним, переправа через Сылву была открыта 31 декабря. Её грузоподъёмность составляла до 3 тонн.

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