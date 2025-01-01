На территории Прикамья продолжают работать 11 ледовых переправ Их будут закрывать, исходя из погодных условий Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

На заседании краевого правительства, которое состоялось 13 марта, и.о. главы минтербеза Прикамья Альберт Марданов рассказал о количестве ледовых переправ, работающих на данный момент в муниципалитетах. Видеотрансляция заседания велась в соцсетях.

«Несмотря на установление тёплых погодных условий, в настоящее время на территории региона действуют 11 ледовых переправ», — сообщил чиновник.

По его словам, обеспечение безопасности при подготовке к эксплуатации и работе ледовых переправ в зимних условиях входит в полномочия ГУ МЧС России по Пермскому краю и органов местного самоуправления.

«Закрытие ледовых переправ проводится в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования в зависимости от погодных условий», — добавил Марданов.

Напомним, на 6 февраля на территории Прикамья к эксплуатации было допущено 10 ледовых переправ: две в Кунгурском, три в Соликамском, одна в Оханском, две в Гайнском и две в Чусовском округах, функционирование двух из них было приостановлено. Сообщалось, что до конца зимы планируется открыть ещё три ледовые переправы.

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