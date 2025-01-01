На территории Прикамья продолжают работать 11 ледовых переправ
Их будут закрывать, исходя из погодных условий
На заседании краевого правительства, которое состоялось 13 марта, и.о. главы минтербеза Прикамья Альберт Марданов рассказал о количестве ледовых переправ, работающих на данный момент в муниципалитетах. Видеотрансляция заседания велась в соцсетях.
«Несмотря на установление тёплых погодных условий, в настоящее время на территории региона действуют 11 ледовых переправ», — сообщил чиновник.
По его словам, обеспечение безопасности при подготовке к эксплуатации и работе ледовых переправ в зимних условиях входит в полномочия ГУ МЧС России по Пермскому краю и органов местного самоуправления.
«Закрытие ледовых переправ проводится в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования в зависимости от погодных условий», — добавил Марданов.
Напомним, на 6 февраля на территории Прикамья к эксплуатации было допущено 10 ледовых переправ: две в Кунгурском, три в Соликамском, одна в Оханском, две в Гайнском и две в Чусовском округах, функционирование двух из них было приостановлено. Сообщалось, что до конца зимы планируется открыть ещё три ледовые переправы.
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