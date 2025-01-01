Вновь открыли две ледовые переправы в Кунгурском и Оханском округах Прикамья Их закрывали из-за погодных условий Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в регионе возобновлено функционирование двух ледовых переправ: на реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе (п.Ильича-с.Троица) и в Оханском муниципальном округе на Каме (Оханск - п. Юго-Камский).

На этой неделе в связи с погодными условиями их работу приостанавливали. Так, 3 февраля в Кунгурском муниципальном округе была закрыта переправа через Сылву, так как на льду был зафиксирован выход воды, а 6 февраля был запрещён выезд на лёд в Оханском муниципальном округе. Неделей ранее там из-за тёплой погоды вводили ограничения транспорта по весу.

По данным МЧС по региону, по состоянию на 6 февраля на территории Прикамья к эксплуатации допущено 10 ледовых переправ: две в Кунгурском, три в Соликамском, одна в Оханском, две в Гайнском и две в Чусовском округах, функционирование двух из них приостановлено. До конца зимы планируется открыть ещё три ледовые переправы.

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