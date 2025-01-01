Алёна Бронникова В Пермском крае приостановили работу двух ледовых переправ На одной из них был зафиксирован выход воды на лёд Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае из-за погодных условий временно приостановлена работа двух ледовых переправ. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

В понедельник, 3 февраля в Кунгурском муниципальном округе была закрыта переправа через Сылву, соединяющая п. Ильича и с. Троица. Как указано на сайте МЧС, на льду был зафиксирован выход воды.

В Оханском муниципальном округе выезд на лёд запретили 6 февраля. Переправа через Каму соединяет п. Юго-Камский с Оханском. Неделей ранее на переправе из-за тёплой погоды были введены ограничения транспорта по весу.

Согласно информации, опубликованной на сайте ГУ МЧС Росси по Пермскому краю, нга 6 февраля на территории региона к эксплуатации допущено 10 ледовых переправ: две в Кунгурском, три в Соликамском, одна в Оханском, две в Гайнском и две в Чусовском округах, функционирование двух из них приостановлено. До конца зимы также планируется открыть ещё три ледовые переправы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.