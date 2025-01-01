Алёна Бронникова В конце января в Пермском крае открылись ещё две ледовые переправы Обе функционируют на территории Соликамского округа Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае 31 января открылись две автомобильные ледовые переправы. Обе находятся на территории Соликамского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Одна переправа находится на Каме, у п. Нижний Склад, вторая — через протоку Боровая воложка в п. Усть-Боровая. Ограничение по грузоподъёмности составляет 35 тонн.

При этом, в связи с погодными условиями 1 февраля на ледовой переправе через Каму, соединяющей Оханск и п. Юго-Камский в Оханском округе, вводится ограничение. Проезд будет временно запрещён для автомобилей, масса которых превышает 2 тонны, и прицепов.

В январе в Прикамье открыли восьмую переправу на территории Прикамья в Чусовском городском округе — через Чусовую на трассе с. Сёла в районе урочища Ванево. Её грузоподъёмность — до 7 тонн.

Как писал «Новый компаньон», в Перми 31 января был обновлён суточный рекорд тепла. Воздух прогрелся до +0,1°, побив рекорд 2000 года при значении -0,1°. Синоптики прогнозируют сохранение тёплой погоды в начале февраля, однако уже во второй половине недели снижение температуры воздуха по ночам ожидается до -20°.

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