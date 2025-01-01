Синоптики прогнозируют в Прикамье аномально высокое давление и колебания температуры Осадков на следующей неделе не ожидается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с надвигающимся антициклоном Пермский край на следующей неделе ждёт аномально высокое атмосферное давление, а также прекращение осадков на неопределённый срок. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

«Во второй половине следующей недели установится солнечная умеренно морозная погода с температурой воздуха в ночные часы около -20˚, но днём около -10˚ и даже выше», — рассказали синоптики.

Они отметили, что антициклон ожидается исключительно мощным. Поэтому его влияние сохранится до середины февраля и даже дольше.

«По своим характеристикам он напоминает блок в ноябре-декабре 2020 года, который просуществовал почти 4 недели», - добавили в ГИС-центре, напомнив, что в течение всего этого времени в Перми почти не было осадков и преобладала солнечная погода.

Напомним, 29 января в Пермском крае был побит прежний рекорд максимальной температуры воздуха. На метеорологической станции в Чайковском термометр зафиксировал +1,8°, что на 0,3° выше рекорда 2002 года.

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