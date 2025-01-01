В Пермском крае 29 января установлен рекорд максимальной температуры воздуха Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 29 января, в Пермском крае побит прежний рекорд максимальной температуры воздуха. На метеорологической станции в Чайковском термометр зафиксировал +1,8°, что на 0,3° выше рекорда 2002 года.

Кроме того, в Ножовке был повторён рекорд, установленный 23 года назад, там температура воздуха поднялась до +1°.

По информации издания «Метеоролог и я», за январь 2025 года в Прикамье уже зарегистрирован 21 температурный рекорд, и впереди ожидается ещё одна волна тепла, которая повлияет на погоду 31 января. Вероятно, список рекордов увеличится.

«Рекорды максимальной суточной температуры воздуха 31 января одни из самых низких в году, поэтому для установления новых рекордов будет достаточным повышение температуры воздуха до 0,5...+1°», — говорится в публикации издания.

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