Последний день января стал в Перми самым тёплым в истории Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми обновлён суточный рекорд тепла для 31 января — в этом году воздух прогрелся в краевом центре до +0,1˚ (прежнее рекордное значение -0,1˚ был зафиксировано в 2000 году). То, что рекорд состоится, специалисты ГИС-Центра ПГНИУ предсказали ещё в начале недели. «Теперь остался всего один день в году, когда температура воздуха ни разу в ряду наблюдений не была положительной — это 8 января», — добавили синоптики.

Также в Перми обновлён рекорд по количеству осадков за январь — в этот раз за месяц в краевом центре выпало 81,2 мм. Прежний рекорд, меньший в доли миллиметров, продержался с 2001 года.

Что касается средней месячной температуры воздуха в январе в Перми, то нынче она составила -6,6°С. В результате январь 2025 года занял третье место среди самых тёплых, когда-либо наблюдаемых. Устояли достижения 2007 года (-5,4°С) и 1949 года (-6,5°С).

В первых числах февраля в Прикамье сохранится тёплая погода. Оттепель будет сопровождаться снегопадами.

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