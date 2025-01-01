В Пермском крае начала работать восьмая ледовая переправа Она открыта в районе урочища Ванево Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС России по Пермскому краю

Восьмая ледовая переправа грузоподъемностью до семи тонн открыта в Чусовском округе через Чусовую на трассе с. Села в районе урочища Ванево.

Кроме нее в Прикамье действуют две ледовые переправы в Кунгурском округе, ещё две — в Гайнском округе, по одной в Соликамском и Оханском округах. Четырьмя днями ранее для проезда транспорта грузоподъемностью до 10 тонн был открыт проезд по льду через Чусовую в Чусовском округе. Переправа соединяет посёлок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка.

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Пермскому краю напоминают водителям правила пользования ледовыми переправами:

— выезжать на лёд нужно со скоростью не более 10 км/ч;

— перед этим необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности;

— запрещается останавливаться, разворачиваться, обгонять другие т/с;

— не рекомендуется пользоваться ледовой переправой при плохой видимости (тумане или пурге).





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