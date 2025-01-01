В Прикамье открыли седьмую ледовую переправу Она проложена через Чусовую Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Чусовском городском округе Прикамья открылась ледовая переправа через Чусовую. Она соединяет посёлок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка. Грузоподъёмность переправы составляет 10 тонн.

До сих пор этой зимой в Пермском крае эксплуатировалось шесть ледовых переправ. Шестая, через Каму, начала действовать 9 января в п. Тюлькино Соликамского муниципального округа. Так как толщина льда в районе Тюлькино составляет 80 см, выезжать на переправу разрешили транспорту массой до 25 тонн.

В МЧС уточнили, что в связи с оттепелью в Кунгурском муниципальном округе временно приостановлен проезд по переправе через Сылву (п. Ильича — с. Троица).

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Пермскому краю напоминают водителям правила пользования ледовыми переправами:

- выезжать на лёд нужно со скоростью не более 10 км/ч;

- перед этим необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности;

- запрещается останавливаться, разворачиваться, обгонять другие т/с;

- не рекомендуется пользоваться ледовой переправой при плохой видимости (тумане или пурге).

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