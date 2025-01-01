Елена Синица В Прикамье открыли ещё одну ледовую переправу Выезжать на переправу может транспорт массой до 25 тонн Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Соликамского городского округа

В п. Тюлькино Пермского края открыли ледовую переправу через Каму. Об этом сообщает пресс-служба администрации Соликамского муниципального округа.

Приёмку дороги провела комиссия, в которую вошли представители администрации округа, ГИБДД и ООО «Вишерская лесоторговая база». Толщина льда составляет 80 см, выезжать на переправу может транспорт массой до 25 тонн, отметили в местной администрации.

В ведомстве также добавили, что на берегах Камы круглосуточно работает контрольно-пропускной пункт. Автомобилистам напомнили, что выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч. Перед выездом на лёд важно отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности. На переправе запрещено допускать остановки, развороты, рывки, обгоны автомобилей и заправку их горючим.





В случае происшествия нужно звонить по телефонам «101» или «112».

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