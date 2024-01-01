Елена Синица В Пермском крае открыли четвёртую ледовую переправу Переправа открылась через реку Сылву Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Кунгурском муниципальном округе открылась ледовая переправа через Сылву (п. Ильича — с. Троица). Её грузоподъёмность — до 3 тонн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

На сегодняшний день в регионе действуют ещё три ледовые переправы, добавили в ведомстве. Также Главное управление МЧС РФ по региону напомнило основные правила пользования ледовыми переправами. В частности, выезжать на лёд нужно медленно — со скоростью не более 10 км/ч. Перед выездом важно отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности.

На переправе нельзя останавливаться, разворачиваться, обгонять автомобили. Кроме этого, запрещено допускать нагрузки, превышающие грузоподъёмность льда. Перемещаться во время тумана или пурги не рекомендуется.









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