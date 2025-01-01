В течение недели жителей Пермского края ожидают ночные морозы и дневные оттепели Таяние снега будет слабым Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Температура воздуха 17-23 марта в Пермском крае прогнозируется близкой к норме. Жителей ожидают морозные ночи, которые почти ежедневно будут сменяться потеплениями.

«Несмотря на ожидаемую циклоническую деятельность над севером ЕТР, неделя в Пермском крае ожидается достаточно сухой, с количеством осадков в большинстве районов (кроме севера, востока и юго-востока) не более 4-6 мм за неделю. Снеготаяние при такой погоде будет совсем слабым, но и сильного прироста снежного покрова тоже не будет из-за дефицита осадков», — сообщают авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края».

В понедельник днём прояснения ожидаются на большей части региона, повсеместная оттепель до +1…+4°, слабый юго-западный ветер. Ночью 18 марта прохождение холодного фронта в связи с арктическим вторжением в западную часть ЕТР увеличит в Прикамье облачность, на смену одному антициклону придёт более холодный. Ночью температура воздуха от -4…-6° на юго-востоке до -10…-12° на северо-западе, днём — небольшая облачность без осадков, до +1° в южных районах, на остальной территории 0…-4°.

Влияние антициклона сохранится на северо-западе края 19 марта, где столбики термометров опустятся ночью до -12…-17°, по крайнему югу возможны снегопады, температура воздуха в пределах -3…-8°. Днём будет ясно и безветрено, 0…+3°. В четверг ночью в южной и восточной частях Прикамья сохранится влияние гребня повышенного давления, поэтому -7…-12°, в Перми -7…-9°, в северной и северо-западной части края облачность увеличится, потеплеет до -2…-5°. Днём усилится юго-западный ветер, возможны слабые или умеренные снегопады, температура -2…+2°.

В пятницу ночью температура воздуха ожидается -5…-10°, днём до +1° на юге, в основном 0…-3° с умеренным ветром и ливневыми снегопадами. Ночь на 22 марта может стать самой холодной на неделе (-10…-15°, в низинах до -18°), днём возможны оттепели.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в южной части Пермского края утром 15 марта были зафиксированы первые грозы. Суббота стала самым тёплым днём мартовской оттепели.

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